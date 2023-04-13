Военкор показала, как диверсантов ВСУ утюжат под Херсоном из самоходок «Нона»

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Военкор «Известий» показала боевую работу самоходок «Нона» под Херсоном

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Про данную установку говорят «три в одном». Техника способна выполнять задачи трех видов оружия.

В зоне спецоперации российская армия использует разнообразные артиллерийские системы. Одна из них — самоходная установка «Нона». Про нее говорят «три в одном». Техника совмещает функции пушки, гаубицы и миномета. Как экипажи самоходок противостоят диверсантам в Херсонской области, увидела корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

Расчет «Ноны» 2с9 молниеносно у боевой машины. Объектив заливает дождем. Сильный ветер. Но задачу никто не отменял.

«Нормально. На самом деле, дождь вообще ничем не влияет, влияет ветер на дальность полета снарядов», — уточнил старший наводчик батареи гвардейского десантно-штурмового полка с позывным «Платон».

А еще — на беспилотники. Нас с неба не видно. А работу нашего расчета корректируют с берега.

— Как у вас обстановка? Они наступление готовят, говорят.
— Пусть готовят, мы — русские, мы всегда готовы принять бой.

Экипаж — контрактники — сработан задолго до начала СВО. Понимают друг друга с полуслова.

«Не так давно мы уничтожили расчет БПЛА, который скидывал на нашу пехоту ВОГи», — рассказал старший офицер батареи с позывным «Гимнаст».

И вот — самоходка на огневой точке.

«Ребята будут работать с неподготовленной позиции, цель пришла внеплановая», — передает корреспондент.

Пока старший офицер батареи определяет направление стрельбы, расчет уже подготовился.

«Сейчас запрашивают разрешение на стрельбу, докладывают, что навелись», — добавила журналист.

И ждет команду с боевым задором. Еще снаряд! Кадры с неба подтверждают — экипаж как всегда на высоте. Самоходная установка ВСУ «Гвоздика» уничтожена. Водитель-механик с позывным «Казах» ювелирно паркует «Нону» задним ходом, чтобы на земле осталось меньше следов от гусениц.

«Когда начинается обстрел, все зависит от механика-водителя, он увозит людей от огня. Мы жили в одном танке более полугода, каждый день ты видишь их лица. Этот человек мне как брат, он спасал мою шкуру не раз и я его тоже», — поделился механик-водитель батареи гвардейского десантно-штурмового полка.

Они бились прямой наводкой против танков на правом берегу Днепра. И сейчас каждый день рискуют жизнью, выполняя боевые задачи. Но когда экипаж — семья — все по плечу.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Тема:
Спецоперация
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