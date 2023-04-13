ВДВ России заблокировали возможность отступления ВСУ из Артемовска

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 161

В Минобороны сообщили об успехах российской армии в зоне проведения СВО.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

ВДВ России заблокировали для ВСУ возможности для отступления из Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из Артемовска», — прокомментировал он.

В военном ведомстве уточнили, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» за минувшие сути продолжили проведение боевых действий высокой интенсивности на донецком направлении. Они работают над вытеснением боевиков киевского режима из центральных районов Артемовска.

В министерстве также добавили, что российская авиация совершила 12 вылетов в районе города. Также в Артемовске были совершены 57 огневых атак.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны РФ показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ высокоточным оружием.

Тема:
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