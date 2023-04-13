ВДВ России заблокировали возможность отступления ВСУ из Артемовска
В Минобороны сообщили об успехах российской армии в зоне проведения СВО.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
ВДВ России заблокировали для ВСУ возможности для отступления из Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из Артемовска», — прокомментировал он.
В военном ведомстве уточнили, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» за минувшие сути продолжили проведение боевых действий высокой интенсивности на донецком направлении. Они работают над вытеснением боевиков киевского режима из центральных районов Артемовска.
В министерстве также добавили, что российская авиация совершила 12 вылетов в районе города. Также в Артемовске были совершены 57 огневых атак.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны РФ показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ высокоточным оружием.
- 13 апр
- МО РФ показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ высокоточным оружием
- 13 апр
- В США ответили, будет ли диалог между Москвой и Киевом в 2023 году
- 13 апр
- ВС России уничтожили позиции ВСУ под Донецком с помощью термитных снарядов
- 13 апр
- На широкую ногу: заворовавшаяся Украина потребовала от Запада новой помощи
- 13 апр
- «Безысходность»: военный эксперт объяснил, как ВСУ лишились противотанковых комплексов
- 13 апр
- Военкор показала, как диверсантов ВСУ утюжат под Херсоном из самоходок «Нона»
- 13 апр
- «Выгодная фигура»: политолог оценил планы США по ликвидации Зеленского
- 13 апр
- Военкор показал, как разведчики и артиллерия уничтожают диверсантов ВСУ под Кременной
- 13 апр
- Танкам виза не нужна! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 12 апр
- Военкор Коц раскрыл местонахождение угрожающего ДНР оружия Украины
Читайте также
31%
-0.41 90.00
0.24
Нашли ошибку?