МО РФ показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ высокоточным оружием

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 132

На складе противника хранились снаряды и боеприпасы к реактивным системам залпового огня, которые привели к детонации в результате атаки.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В Минобороны предоставили видео, как Вооруженные силы РФ с помощью высокоточного оружия ликвидируют украинский склад боеприпасов. В ведомстве рассказали, что оружейный пункт ВСУ был обнаружен российскими операторами беспилотных летательный аппаратов.

На предоставленных министерством кадрах видно, как высокоточный боеприпас попадает прямо в цель и провоцирует взрыв на складе противника. Точное попадание привело к детонации реактивных снарядов, которые хранились на складе, в результате чего он был уничтожен полностью.

На видео зафиксирован не только сам момент взрыва, но и как над уничтоженной целью поднимается столб черного дыма высотой в несколько десятков метров. Уточняется, что на складе хранились боеприпасы к реактивным системам залпового огня.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны показали кадры испытательного запуска баллистической ракеты.

Тема:
Спецоперация
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