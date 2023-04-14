Между тем один из боевиков признался, что в украинские подразделения все чаще поступают необученные новобранцы.

Если наша армия уничтожает технику и склады ВСУ, то украинские подразделения, отступая из Артемовска, минируют жилые дома и огороды, детские площадки. Как сообщают в ЛНР, боевики закладывают комбинированную взрывчатку и тщательно ее маскируют. Это мины замедленного действия. Их можно активировать дистанционно.

При этом Киев периодически отправляет в Артемовск подкрепление. Но это, по сути, гражданские люди, которых прямо из военкоматов бросили на передовую, даже не обучив стрелять. На это пожаловались сами солдаты ВСУ.

«И дали нам сегодня в роту людей, которые ни разу в жизни не стреляли. И, в общем, никакой подготовки не проходили. Побыли пять дней где-то в Сумской области, после чего их сразу отправили сюда, на бахмутское направление. В этой войне Украина и украинцы — просто разменная монета», — рассказал один из боевиков ВСУ.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.