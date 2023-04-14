Бомба замедленного действия: ВСУ минируют дома и детские площадки, уходя из Артемовска
ВСУ минируют дома и детские площадки, уходя из Артемовска
Фото, видео: Reuters / KAI PFAFFENBACH; 5-tv.ru
Между тем один из боевиков признался, что в украинские подразделения все чаще поступают необученные новобранцы.
Если наша армия уничтожает технику и склады ВСУ, то украинские подразделения, отступая из Артемовска, минируют жилые дома и огороды, детские площадки. Как сообщают в ЛНР, боевики закладывают комбинированную взрывчатку и тщательно ее маскируют. Это мины замедленного действия. Их можно активировать дистанционно.
При этом Киев периодически отправляет в Артемовск подкрепление. Но это, по сути, гражданские люди, которых прямо из военкоматов бросили на передовую, даже не обучив стрелять. На это пожаловались сами солдаты ВСУ.
«И дали нам сегодня в роту людей, которые ни разу в жизни не стреляли. И, в общем, никакой подготовки не проходили. Побыли пять дней где-то в Сумской области, после чего их сразу отправили сюда, на бахмутское направление. В этой войне Украина и украинцы — просто разменная монета», — рассказал один из боевиков ВСУ.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
- 14 апр
- Орбан назвал Украину несуществующей страной из-за экономических проблем
- 14 апр
- Минобороны РФ показало кадры уничтожения польской установки «Краб»
- 14 апр
- Армия России пресекла деятельность пяти украинских ДРГ на купянском направлении
- 14 апр
- Тактика и стратегия: что такое полная степень боеготовности, объявленная для ТОФ
- 14 апр
- Утопили в болоте: как российские бойцы захватили немецкий танк Leopard
- 14 апр
- Подозреваемый в сливе документов Пентагона имел особое отношение к СВО на Украине
- 14 апр
- Военкор показал, как артиллерия вышибает ВСУ из районов под Авдеевкой
- 14 апр
- Трещина в отношениях: Киев возмутило, что США ожидают провала контрнаступления
- 14 апр
- Больше сотни мин в минуту! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 14 апр
- «Вырезаю глазки»: украинский хирург похвастался издевательствами над пленными
Читайте также
23%
-0.18 90.16
0.16
Нашли ошибку?