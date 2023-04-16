Зона полного контакта: российские войска добивают ВСУ в Артемовске

Состоящие в основном из наемников украинские формирования перешли к тактике выжженной земли и действуют по принципу «не доставайся же ты никому».

Российские войска добивают украинские формирования в Артемовске. Через городские кварталы идут штурмовики ЧВК Вагнер, фланги стягивают десантники. На данный момент наши контролируют уже 80% города.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались удержаться за крупные объекты вдоль железной дороги — ж/д вокзал, элеватор, но были отброшены. За ними еще остаются многоэтажки в западных кварталах и последняя дорога для бегства. Есть ощущение, что в Артемовске произошел некий надлом ВСУ и мы видим агонию. Но Зеленский не дает приказа отступать, для него это было бы политическим провалом.

ВСУ, в рядах которых в Артемовске много наемников, перешли к тактике выжженной земли. Они минируют ключевые объекты в городе и при угрозе прорыва — действуют по принципу «не доставайся же ты никому» — буквально складывают пяти- и девятиэтажки. Это видео отражает обстановку масштаб и напряженность сражения.

Своего рода экватор наши войска преодолели и на другом участке фронта — в лесах под Кременной, наступающие с севера наши отряды достигли трассы высоковольтной линии. Просека ЛЭП делит огромное лесничество пополам. За неделю были зачищены 17 опорных пунктов противника. Из-за того, что наступать приходится в густом лесу — между позициями сторон минимальное расстояние и линия соприкосновения — это зона полного контакта. Что это такое расскажет Денис Кулага.

Работа на Кременном направлении идет круглосуточно. Разведчики заряжают дроны гранатами и приступают к поиску диверсионных групп. Со стороны противника раздаются выстрелы, но разведчики твердо стоят на ногах и ведут беспилотник к цели. Двое военных Украины залегли рядом с нашими позициями. Оператор активирует сброс гранаты.

И такая работа идет до самого рассвета. Несмотря на непрекращающиеся разрывы артиллерийских снарядов. Вот прям над нами пролетает снаряд.

«Далеко пролетело?»

«Недалеко, вот тут в поле»

Где-то до противника 300 метров, где-то не больше ста.

«Где белый песок крайняя их точка».

Наблюдательные посты также прикрывают работу наших разведчиков. Сложно понять, передает ли камера или нет, но вот поднимается густой дым. Только недавно сюда прилетел снаряд. А вот и еще один снаряд прилетел. Живы, здоровы. Так, что-то не очень. Начали ВСУ бить прицельно. Еще мгновение и снова удар. Долго не посидишь, чуть отошли на приличное расстояние и снова удар. И удар точно в ту сторону, где мы работали.

Разведчики занимают более безопасное место — их главная задача скорректировать работу танка по вражескому окопу. За работай танка приходится наблюдать вот так из укрытия, близко не подойти, потому что дорога пристрелена. Один экипаж почти с двухсот метров прямой наводкой уничтожает цель. Такие удары не оставляют и шанса противнику. С другого фланга работу танка прикрывает еще один экипаж. Рядом с боевой машиной разрываются вражеские снаряды, но пока работа не выполнена, танкисты героически продолжают биться на этом участке фронта.

Экипаж самоотверженно продолжает огневую работу. Дорога для нашей пехоты полностью расчищена, танки покидают огневую. Вот это лесополоса. За ней примерно 300 метров и такая же окопно-траншейная история, но только уже у ВСУ.

«Сегодня пока никого не наблюдали. Они тоже сидят по этим норам. Изредка проскакивают».

Пехота готовится к штурму. Но тут ВСУ переходят к неожиданной тактике. Сейчас мы слышим, как работает реактивная артиллерия ВСУ. Вот в небе раскрываются кассеты, забрасывает эту территорию украинская сторона исключительно кассетными боеприпасами.

Забрасывают либо зажигательными снарядами, чтобы не дать пехоте продвигаться, либо минами западного образца. Наше командование решает перехватить инициативу. Лес в дыму — идеальное прикрытие для наших танкистов. Прямое попадание в блендаж противника.

Пока танкисты пробивают бронь очередных позиций украинских войск, наша пехота заняла брошенный рубеж ВСУ и первым же делом принялась окапываться. Надежные и глубокие окопы на этом участке фронта — ключевой фактор для сохранности личного состава.