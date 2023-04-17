Бои на руинах: российские военные продолжают штурм Артемовска

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Артиллеристы ВС РФ простреливают дороги, ведущие к Артемовску

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmytro Smolienko; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

На данный момент город освобожден на 80%. Как ВС РФ выдавливают оттуда боевиков киевского режима?

Дожать Артемовск, он же Бахмут, — вот та задача, которая в последние недели стоит перед российскими военными особенно остро. Киев, стремясь поддерживать легенду о несокрушимости города, свозит туда даже плохо подготовленных бойцов теробороны из западных регионов Украины. Такое сопротивление наши штурмовики и артиллеристы подавляют без проблем, но вынуждены соблюдать и осторожность, среди руин по-прежнему остаются мирные жители. Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань — с подробностями.

Центральные улицы Артемовска уже освобождены и зачищены штурмовыми отрядами, многие здания вокруг подорваны отступившими украинскими войсками. Девятиэтажки превратились в трех- и четырехэтажные здания. Все высотные здания, которые могли использоваться наступающими штурмовыми отрядами, украинцы подрывали.

«Они взрывают их, убирают, чтобы нам было сложнее к ним подойти, поэтому мы идем на ощупь. Это контактные бои», — сказал российский боец.

Освобождено больше 80% Артемовска. Хорошо слышно работу артиллерии, которая наносит удары по остающимся маршрутам украинских боевиков, находящихся в западных кварталах города. Простреливаются все дороги, ведущие к городу с территории, подконтрольной ВСУ. Но у противника все еще остаются силы. Даже в освобожденном центре пока что не безопасно.

На площадь, на которой работала съемочная группа «Известий», прилетел украинский снаряд. Вероятно, люди были обнаружены с воздуха или украинские боевики ведут прострел площади в беспокоящем постоянном режиме. Нужно отходить в укрытие.

В городе все еще остаются мирные жители, которых националисты используют как заложников. В одном и том же доме могут быть и украинский отряд, и несколько семей в подвале.

«Ребенок девяти лет и другому 14 лет. Они рассказывали, сидели у себя в подвале в доме, зашли ВСУшники и выгнали их с подвала, потому что у них все было благоустроено», — рассказали бойцы.

«Ночью пришла женщина и сказала, что через подъезд у них сидят заложники, то есть украинские военнослужащие и шесть мирных человек. Утром мы приняли предпосылку, но мы не успели на 15 минут, двух заложников украинские военнослужащие застрелили, но остальных четверых мы спасли», — рассказали российские бойцы.

Состав боевиков в городе самый разный, но в основном это плохо обученная тероборона из Закарпатья, Винницы и других городов. Многие и не подозревали, что их перебросят в Артемовск, и в итоге сдаются плен или бегут, бросая раненых товарищей.

«Мы окружаем их, их бросают, они просят помощи, к ним никто не идет. Сказал им: „Братья, сдавайтесь, зачем вам умирать, у вас дома семьи, дети“. По данным, там было три человека. Выходят — один, второй, третий, четвертый, 19 человек вышло, а мы вчетвером», –рассказал боец.

Штурмовики продвигаются намного быстрее, чем того ожидает противник. На центральной площади траншея, которую так и не успели подготовить перед рывком ЧВК.

«Они были на расслабоне, это и так понятно. Горы пустых бутылок из-под алкоголя», — заметил боец.

Украинское руководство продолжает отправлять солдат в Артемовск, пытаясь сохранить собственную легенду про «крепость Бахмут». Противник теряет каждый день сотни человек, а штурмовики методично и спокойно зачищают здание за зданием, буквально выдавливая ВСУ из города.

«Результат будет один: мы своего добьемся», — уверены российские бойцы.

Руины администрации Артемовска, которую украинская артиллерия буквально сложила после того, как над ней был поднят российский флаг. Это уже не имело никакого значения. Штурмовые отряды продвигаются вперед.

Тема:
Спецоперация
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