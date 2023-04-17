В США оценили последствия вторжения американской и польской армии на Украину

Экс-советник главы Пентагона заявил, что в Штатах всерьез рассматривается сценарий столкновения с Россией на фоне украинского конфликта.

Не исключено, что США и Польша могут внезапно вторгнуться на территории Западной Украины. Это, вероятно, приведет к прямому столкновению с Россией. Последствия такого решения будут катастрофическими, уверен экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Своим мнением он поделился в интервью журналисту Дэну Боллу.

«Многие американцы, часть из которых носит военную форму, боятся, что может быть принято неожиданное решение ввести американские и польские войска на Западную Украину», — сказал Макгрегор.

Это решение, считает офицер, обернется сокрушительными последствиями для всего мира и не ограничится противостоянием с Россией и ее многочисленной армией.

Сейчас Пентагон публично отрицает, что американские военные задействованы в украинском конфликте. Однако отдельные политические деятели смотрят на ситуацию по-другому. Так, член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин сообщила о готовности Штатов расширить военные действие своим участием в них.

Другие политики, в частности конгрессмен Пол Госар, открыто критикует американского лидера Джо Байдена за военную помощь Киеву. Глава государства тратит миллиарды долларов, отправляет по просьбе президента Украины Владимира Зеленского военную технику. Госар заявил, что Байден заставляет жителей своей страны поддерживать нацистский режим, когда тратит их налоги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. После очередного обострения конфликта между киевским режимом и отделившимися в 2014-м Донецкой и Луганской народными республиками и обстрелов со стороны ВСУ по жилым районам главы атакованных территорий обратились к Москве за помощью. Президент РФ Владимир Путин назвал целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию Украины, освобождение мирного населения Донбасса, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о размещении войск НАТО на границах с РФ. Альянс объясняет ситуацию превентивными мерами — якобы так защита в случае внезапного вторжения Москвы будет эффективнее.