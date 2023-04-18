Как работает «Солнцепек»: лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 208

Минобороны РФ опубликовало видео подготовки экипажей ТОС-1А «Солнцепек»

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В тыловой зоне СВО ни на день не прекращаются тренировки российских бойцов.

Российские военные продолжаю занятия по боевой подготовке в тыловой зоне. Минобороны РФ опубликовало несколько видео, в которых продемонстрировало занятия бойцов.

В одном из видео продемонстрирована работа группировки «Отважные», которые отработали маневры по взятию укреплений неприятеля. В ход идут все средства. Итог: условный противник поражен.

Второй фрагмент — это подготовка экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Военнослужащие практически оттачивают навыки применения штатного вооружения на полигонах, в лесистой и городской местности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему ТОС «Солнцепек» стали кошмаром для ВСУ.

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