Путин посетил штаб нацгвардии «Восток» в ЛНР
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Ранее сообщалось о посещении президентом другого штаба — на Херсонском направлении.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин посетил штаб нацгвардии "Восток" в ЛНР, где принял доклады генерал-полковника Лапина, а также выслушал других высших офицеров об обстановке на этом направлении, сообщает пресс-служба Кремля.
Известно, что во время визита российский лидер, как и в штабе на Херсонском направлении, поздравил военнослужащих с Пасхой и подарил им копию иконы, принадлежавшей одному из министров обороны Российской империи.
Новость дополняется.
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