Президент России Владимир Путин посетил штаб нацгвардии "Восток" в ЛНР, где принял доклады генерал-полковника Лапина, а также выслушал других высших офицеров об обстановке на этом направлении, сообщает пресс-служба Кремля.

Известно, что во время визита российский лидер, как и в штабе на Херсонском направлении, поздравил военнослужащих с Пасхой и подарил им копию иконы, принадлежавшей одному из министров обороны Российской империи.

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