Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении
Российский лидер прибыл в штаб войск Херсонского направления рано утром.
Фото: Ситдиков Рамиль / ТАСС
Президент РФ Владимир Путин посетил с визитом штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе визита глава России заслушал доклады командующего ВДВ Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» Олега Макаревича и других военачальников.
В ходе обращения к участникам совещания Путин отметил, что не собирается отвлекать военачальников от непосредственной деятельности, поэтому призвал работать «по-деловому, коротко, но конкретно».
«Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией», — подчеркнул российский лидер.
Президент РФ особое внимание уделил докладу Теплинского, так как тот был достаточно долго на передней линии зоны спецоперации.
Во время посещения штаба Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и подарил им копию иконы, принадлежавшей одному из министров обороны Российской империи.
Стоит отметить, что это — первое посещение президентом РФ Херсонской области. В марте Путин побывал с официальной поездкой в новых регионах РФ 19 марта, посетив Мариуполь. Тогда же Путин посетил и Ростов-на-Дону, где провел совещание и заслушал доклады военачальников в штабе СВО.
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