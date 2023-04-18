«Майдан может повториться»: экс-министр предсказал новый переворот на Украине

Авторитарные замашки президента могут спровоцировать в стране очередную революцию.

После окончания специальной военной операции Украине может грозить еще один Майдан. Об этом бывший украинский министр сообщил американскому изданию Politico на условиях анонимности.

Политик рассказал, что сегодняшний конфликт на Украине породил у граждан большие надежды, и они жаждут перемен. По его словам, украинский народ захочет финансового благополучия, а также справедливости и завершения реформы, начало которой было положено еще в 2014 году.

«И они захотят этого как можно быстрее. Майдан может повториться», — поделился собеседник.

В материале отмечается, что глава государства Владимир Зеленский может самолично спровоцировать переворот своими авторитарными замашками. Западные страны пытаются создать в его лице «икону демократии», однако после завершения СВО рейтинги президента вернутся на старые позиции — упадут до 11%, считает источник.

Экс-министр в заключение добавил, что глава Незалежной вместе со своим окружением был замешан в офшорных денежных махинациях. К тому же, обещания Зеленского о борьбе с коррупцией не принесли результатов, что не может остаться незамеченным обществом.

Ранее 5-tv.ru писал, когда США планируют снимать Зеленского с поста.