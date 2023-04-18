Огонь с высоты: ВС РФ атакуют цели ВСУ при помощи дронов с фугасом
ВС РФ атаковали цели ВСУ дроном с фугасным боеприпасом под Угледаром
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru
Прежде чем нанести удар, оператор БПЛА убедился в том, что перед ним противник.
В распоряжении «Известий» оказались эксклюзивные кадры работы ударных беспилотников на угледарском направлении. Хорошо видно, как дрон с фугасным боеприпасом подлетает к бойцу ВСУ. Оператор беспилотника убеждается, что перед ним противник и атакует.
Примечательно, что вся операция проводилась ночью, практически в полной темноте. Наши бойцы ориентировались с помощью приборов ночного видения, установленных на дронах. В результате как минимум двое участников украинских формирований получили ранения и больше не смогут вести боевые действия.
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