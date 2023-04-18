Особая миссия: как российские врачи спасают жизни бойцов и мирных в зоне СВО

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Медицинский спецназ ежедневно спасает жизни в зоне спецоперации на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

По словам самого медперсонала, работа не из легких — бывали случаи, когда операции приходилось проводить под обстрелами.

Ежедневно под обстрелами в зоне СВО работает медицинский спецназ. Раненым бойцам требуется немедленная медпомощь. Врачам приходится делать операции буквально в полевых условиях. В медгруппе специалисты всех направлений — от нейрохирургов до травматологов. Помогают не только солдатам, но и пострадавшим от обстрелов мирным жителям.

Хотя с продвижением наших сил число таких раненых уменьшается. Например, еще в начале года число операций доходило до 15 в день. Сейчас их в два раза меньше. Огромную роль играет и практический опыт.

«Конечно, когда нарабатывается опыт, все уже знают как лечить, что делать, время оказания медпомощи сокращается», — отметил врач-хирург Валентин.

«Были случаи, приходилось работать под обстрелами. Мы всегда стараемся максимально быстро отправить больного или раненого на следующий этап, не теряя времени», — добавила врач ординатор терапевтического отделения Марго.

Опыт наших врачей переоценить действительно сложно. До спецоперации на Украине они несколько лет работали в Сирии и других странах.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Тема:
Спецоперация
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