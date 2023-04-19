ВСУ взорвали четыре многоэтажки во время отступления из Артемовска
Российские военные освобождают город квартал за кварталом. Однако украинские нацисты оставляют за собой кровавые следы.
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Отступающие из Артемовская боевики киевского режима взорвали четыре многоэтажки 17 апреля. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР.
Уточняется, что в результате диверсий украинских нацистов погибли, по меньшей мере, 20 мирных жителей города. Среди них числятся дети. О точном числе пострадавших пока неизвестно.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что почти 90% Артемовска перешло под контроль Вооруженных сил РФ. Он отметил, что солдаты продолжают продвижение и выдавливание позиций ВСУ. Кроме того, еще в первой половине апреля сообщалось о полном контроле российской стороны над всеми административными зданиями в городе.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы рассказали о расстреле боевиками ВСУ мирных жителей в Артемовске.
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