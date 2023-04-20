На южнодонецком направлении ликвидирована разведгруппа ВСУ

Средствами воздушной разведки была обнаружена и уничтожена огнем минометной батареи разведгруппа противника, ликвидированы четыре боевика. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Также он сообщил, что в рамках контрбатарейной борьбы комплексом «Пенициллин» обнаружена и расчетом самоходной артиллерийской установки «Мста» уничтожена гаубица противника в районе населенного пункта Новоселовка.

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