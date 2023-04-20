«Южная» группировка войск нанесла сокрушительный удар по ресурсам ВСУ

Российские военные ударили сразу по нескольким важным местам хранения ресурсов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Он сообщил, что военные разрушили понтонная переправа на реке Северский Донец близ населенного пункта Дроновка, которая использовалась для переправы украинских сил. Также российские бойцы поразили склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Каменка.

А расчет гаубицы Д-30 уничтожил склад горюче-смазочных материалов неподалеку от населенного пункта Григоровка.

«Ударами ракетных подразделений „Южной“ группировки войск поражен пункт временной дислокации 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Славянска, а также уничтожена огневая позиция реактивной системы залпового огня БМ-21 „Град“ противника в районе населенного пункта Новоселовка Первая», — добавил Бигма.

Также ВС РФ нанесли удар по местам, где окопались два подразделения ВСУ возле Авдеевки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как подразделения ВС РФ уничтожили минометный расчет ВСУ в районе Угледара.