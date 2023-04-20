Российские военные уничтожили танк Т-72 ВСУ на купянском направлении
Пока ВСУ ждут европейские танки, российские бойцы добивают резервы неприятеля.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
В ходе успешных действий ВС РФ на купянском направлении был уничтожен украинский танк, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин
«В районе населенного пункта Катериновка двумя барражирующими боеприпасами „Ланцет“ и „Куб“ нанесено огневое поражение по скоплению техники. В результате потери противника составили один танк Т-72, два автомобиля и пять боевиков», — сообщил офицер.
Также представитель пресс-центра группировки «Запад» рассказал, что военнослужащие за прошедшие сутки обнаружили и ликвидировали две диверсионные группы неприятеля, а также огнем артиллерии помешали перегруппировке ВСУ на передовой возле населенных пунктов Синьковка и Крахмальное.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Южная» группировка войск нанесла сокрушительный удар по ресурсам ВСУ.
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