В ходе успешных действий ВС РФ на купянском направлении был уничтожен украинский танк, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин

«В районе населенного пункта Катериновка двумя барражирующими боеприпасами „Ланцет“ и „Куб“ нанесено огневое поражение по скоплению техники. В результате потери противника составили один танк Т-72, два автомобиля и пять боевиков», — сообщил офицер.

Также представитель пресс-центра группировки «Запад» рассказал, что военнослужащие за прошедшие сутки обнаружили и ликвидировали две диверсионные группы неприятеля, а также огнем артиллерии помешали перегруппировке ВСУ на передовой возле населенных пунктов Синьковка и Крахмальное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Южная» группировка войск нанесла сокрушительный удар по ресурсам ВСУ.