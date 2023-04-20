Минобороны РФ показало, как расчеты «Град» разносят позиции ВСУ
В основном российские военные работают по бронетехнике и колоннам пехоты украинских нацистов.
Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
Замаскированные и укрепленные позиции киевских формирований в зоне СВО разносят расчеты «Град» Западного военного округа. Минобороны РФ показало кадры пусков реактивных снарядов, в основном ими отрабатывают по большим целям — бронетехнике или колоннам пехоты.
С каждым разом время ответного удара сокращается, поэтому расчеты меняют позицию сразу после окончания стрельб. Дальше — перезарядка и новый залп.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
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