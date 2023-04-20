В зоне спецоперации обнаружили членов ЛГБТ-отряда ВСУ

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Рита Миронова
Рита Миронова 66

Российский военный рассказал о солдатах ЛГБТ-батальона ВСУ под Кременной

В зоне спецоперации обнаружили членов ЛГБТ-отряда ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация

На шевроне у одного из участников группировки был единорог, а в паспорте — фотография возлюбленного.

В зоне спецоперации на кременском направлении нашли украинского солдата из ЛГБТ-отряда. На видеозаписи с места боевых действий видно, как российский военнослужащий находит одного из погибших солдат ЛГБТ-группировки. На шевроне у него изображен единорог.

Очевидец рассказал РИА Новости, что сам до конца не верил в существование таких формирований и за год нахождения в зоне спецоперации ни разу не сталкивался с бойцами оттуда. Солдат считает, что такие группировки вряд ли можно считать боеспособными.

«Думаю, его для какого-то пиара создавали. А теперь людей нет, вот и кинули сюда», — предположил российский солдат.

В 2021 году на Украине начали говорить о том, что в вооруженные силы набирают специалистов, дружественных к ЛГБТ-движению. В прошлом году появилась информация, что ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) пополнил ЛГБТ-отряд со специальными нашивками с единорогом. Но тогда местные СМИ не предполагали, что граждан из этого формирования отправят в зону боевых действий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как журналист Одесского общественного телевидения объяснил цель создания ЛГБТ-отрядов ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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