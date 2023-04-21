Минобороны РФ показало кадры оперативной работы противотанковых резервов ВДВ
Российские военные выезжают на огневые позиции на квадроциклах. Примечательно, что данные машины не обладают броней.
Фото, видео: Юрий Смитюк/ТАСС; 5-tv.ru
В Минобороны РФ продемонстрировали оперативную работу противотанковых резервов ВДВ. Группы наносят удар по противнику, выезжая на огневые позиции на мотовездеходах. Внезапные рейды застигают пехоту ВСУ врасплох, а пуск противотанковых ракет «Фагот» не оставляет шансов на сопротивление.
После произведенной атаки российские бойцы молниеносно возвращаются на исходные рубежи. Такие боевые мини-расчеты еще называют кочующими огневыми точками. Сложность их работы и в высоких рисках: защиты от пуль и осколков у квадроцикла нет. Броня сделала бы конструкцию более тяжелой и лишила бы мобильности и маневренности.
Специальная военная операция продолжается 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил об оказании военной помощи ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Главы самопровозглашенных республик попросили поддержки у России в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины. Российская армия продолжает защищать мирное население Донбасса и добивается денацификации Украины.
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