Блеск серебряных крыльев: лучшее видео из зоны СВО за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Российская авиация доминирует в небе, прикрывая движение войск на земле и уничтожая противника.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны ежедневно публикует сведения о работе российских военных в зоне СВО. Российская авиация неизменно доминирует в небе.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 регулярно уничтожают опорные пункты и бронированную технику ВСУ. Но не только это входит в боевые задачи. Для тех, кто на земле, очень важно прикрытие с воздуха. Армейская авиация также сопровождает колонны, доставляет десант и военные грузы.

В свою очередь экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Восточного военного округа (ВВО) круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. В любое время суток, оснащенные ракетным вооружением различного класса, они выполняют задачи воздушного патрулирования, а также прикрывают подразделения ВС РФ.

Тема:
Спецоперация
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