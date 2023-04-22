Блеск серебряных крыльев: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны ежедневно публикует сведения о работе российских военных в зоне СВО. Российская авиация неизменно доминирует в небе.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 регулярно уничтожают опорные пункты и бронированную технику ВСУ. Но не только это входит в боевые задачи. Для тех, кто на земле, очень важно прикрытие с воздуха. Армейская авиация также сопровождает колонны, доставляет десант и военные грузы.

В свою очередь экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Восточного военного округа (ВВО) круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. В любое время суток, оснащенные ракетным вооружением различного класса, они выполняют задачи воздушного патрулирования, а также прикрывают подразделения ВС РФ.