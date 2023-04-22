Блеск серебряных крыльев: лучшее видео из зоны СВО за день
Российская авиация доминирует в небе, прикрывая движение войск на земле и уничтожая противника.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны ежедневно публикует сведения о работе российских военных в зоне СВО. Российская авиация неизменно доминирует в небе.
Экипажи ударных вертолетов Ка-52 регулярно уничтожают опорные пункты и бронированную технику ВСУ. Но не только это входит в боевые задачи. Для тех, кто на земле, очень важно прикрытие с воздуха. Армейская авиация также сопровождает колонны, доставляет десант и военные грузы.
В свою очередь экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Восточного военного округа (ВВО) круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. В любое время суток, оснащенные ракетным вооружением различного класса, они выполняют задачи воздушного патрулирования, а также прикрывают подразделения ВС РФ.
- 22 апр
- Экипаж российского танка обратил боевиков ВСУ в бегство
- 22 апр
- ВСУ бросают много оружия и боеприпасов при бегстве из Артемовска
- 22 апр
- Российская авиация уничтожила склад ВСУ с 600 снарядами в районе Сергеевки
- 22 апр
- С 1 июня в России откроются региональные отделения фонда «Защитники Отечества»
- 22 апр
- Провалились: ВСУ не удалось перейти в наступление на четырех направлениях
- 22 апр
- Стало известно, где в зоне СВО служил сын Дмитрия Пескова
- 21 апр
- Актер Антон Шагин прочел стихи будущим бойцам: «Не мог остаться в стороне»
- 21 апр
- «Снаряд и вперед»: как экипажи САУ «Малка» разносят позиции ВСУ
- 21 апр
- Страны НАТО обсудят вопрос о передаче Киеву боевой авиации на базе Рамштайн
- 21 апр
- Минобороны РФ показало кадры оперативной работы противотанковых резервов ВДВ
Читайте также
65%
-0.13 89.35
-0.11
Нашли ошибку?