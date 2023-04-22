Синоптик Вильфанд: москвичей ждет самый теплый понедельник апреля

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Алексей Панков
Алексей Панков 17

В понедельник температура в Москве поднимется до 22 градусов

Синоптик Вильфанд: москвичей ждет самый теплый понедельник апреля

Фото: www.globallookpress.com / Christin Klose

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Тема:
Погода

Специалист отметил, что такая погода характерна для последней недели мая.

В понедельник, 24 апреля, москвичей ждет самый теплый день апреля. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он добавил, что температура поднимется до 22 градусов.

«Самый теплый день до конца апреля прогнозируется в понедельник, ветер будет уже южный, ночные температуры повысятся до шести-восьми градусов, это минимальные значения, а дневные — 20-22», — заявил Вильфанд.

Он добавил, что это почти на пять градусов выше нормы. Такая температура характерна для последней недели мая.

Несколько дней назад заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина заявила, что в средней полосе России к концу недели наступит настоящий май с температурой воздуха до +18 градусов. А вот Сибирь, Забайкалье и Бурятию наоборот ждет возвращение зимней погоды.

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