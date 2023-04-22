Экипаж российского танка обратил боевиков ВСУ в бегство

Российский танк, ворвавшийся на позиции ВСУ, обратил украинских боевиков в бегство. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На ролике видно, что, совершив несколько выстрелов, танк подъехал к лесополосе, где находился опорный пункт противника. Не имея тяжелого вооружения, солдаты ВСУ в спешке отступили с занятых позиций.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ бросают большое количество оружия и боеприпасов, убегая из Артемовска. Российские бойцы оставляют его на позициях и используют против врага.