Экипаж российского танка обратил боевиков ВСУ в бегство

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Солдаты украинской армии в спешке покидают занятые позиции.

Экипаж российского танка обратил боевиков ВСУ в бегство

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российский танк, ворвавшийся на позиции ВСУ, обратил украинских боевиков в бегство. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На ролике видно, что, совершив несколько выстрелов, танк подъехал к лесополосе, где находился опорный пункт противника. Не имея тяжелого вооружения, солдаты ВСУ в спешке отступили с занятых позиций.

Борьба с названиями: Зеленский принял очередной антироссийский закон

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ бросают большое количество оружия и боеприпасов, убегая из Артемовска. Российские бойцы оставляют его на позициях и используют против врага.

 

 

Тема:
Спецоперация
22 апр
Блеск серебряных крыльев: лучшее видео из зоны СВО за день
22 апр
ВСУ бросают много оружия и боеприпасов при бегстве из Артемовска
22 апр
Российская авиация уничтожила склад ВСУ с 600 снарядами в районе Сергеевки
22 апр
С 1 июня в России откроются региональные отделения фонда «Защитники Отечества»
22 апр
Провалились: ВСУ не удалось перейти в наступление на четырех направлениях
22 апр
Стало известно, где в зоне СВО служил сын Дмитрия Пескова
21 апр
Актер Антон Шагин прочел стихи будущим бойцам: «Не мог остаться в стороне»
21 апр
«Снаряд и вперед»: как экипажи САУ «Малка» разносят позиции ВСУ
21 апр
Страны НАТО обсудят вопрос о передаче Киеву боевой авиации на базе Рамштайн
21 апр
Минобороны РФ показало кадры оперативной работы противотанковых резервов ВДВ
+5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
81.49
-0.13 89.35
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:16
Лицемерить и жульничать: эксперт назвал Шольца и Писториуса лжецами
11:00
Экипаж российского танка обратил боевиков ВСУ в бегство
10:31
Блеск серебряных крыльев: лучшее видео из зоны СВО за день
10:23
В душе русский: Милош Бикович о преодолении языкового барьера
9:54
«Трансгендерный хайп»: Пушков о надевших женские туфли канадских политиках
9:22
«Ролики и дискобол»: 49-летняя жена Валерия Сюткина радикально сменила имидж

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
Самый волшебный день в году: как 22 апреля 2023 привлечь удачу, финансы и любовь

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео