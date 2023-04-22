ВСУ бросают много оружия и боеприпасов при бегстве из Артемовска
Если вооружение находится в рабочем состоянии, его оставляют на позициях.
Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko
Убегая из Артемовска, военнослужащие ВСУ бросают большое количество оружия и боеприпасов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал боец ЧВК «Вагнер». По его словам, вооружение встречается абсолютно разнообразное. Если оно находится в рабочем состоянии, то его оставляют на позициях.
«Есть американские пулеметы, попадались у нас на позициях, с ними работаем, если они пригодны к работе, оставляем и работаем на позициях. БК (боекомплект — Прим. ред.) оставляют», — отметил сотрудник компании.
Также боец в шутку поблагодарил украинскую армию за предоставленные образцы вооружения.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что штурмовики российской армии в течение последних 24 часов вели бои в западной части города. С флангов им оказывают поддержку подразделения ВДВ, не позволяющие противнику контратаковать.
Котел в Артемовске: как ВС РФ удалось окружить группировку ВСУ в городе
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ планировали нанести удары по российским войскам в Сирии. Наносить удары Киев планировал с помощью беспилотников.
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