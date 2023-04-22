Борьба с названиями: Зеленский принял очередной антироссийский закон

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 9

Президент Украины Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать объектам связанные с РФ названия

Борьба с названиями: Зеленский принял очередной антироссийский закон

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly LomokhovVolodymyr Zelensky

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Тема:
Украинский кризис

В украинской обществе все больше ужесточается борьба со всем русским. Теперь — открыто.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который накладывает очередной запрет, связанный с Россией. Этот документ получил название «деколонизационный закон». Информация об этом размещена на сайте Верховной рады Украины.

Согласно имеющимся данным, закон запрещает присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией или СССР. Украинские депутаты ранее сообщали, что закон в первую очередь направлен на те наименования, которые «превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют» РФ.

Документ имеет статус на сайте Рады «возвращен с подписью президента».

Перед этим Верховная рада приняла закон о медиа, раскритикованный украинскими депутатами. Теперь власти имеют право штрафовать, а также закрывать любые СМИ или интернет-ресурсы, если содержимое не устраивает Киев.

А в прошлом году Зеленский ввел уголовную ответственность за сотрудничество с Россией. И это только малая часть изменений, которые раз за разом ущемляли права украинцев и особенно — русскоговорящего населения Незалежной.

Именно поэтому 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Европе восприняли один из законов Зеленского.

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