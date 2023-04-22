Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 66

Балицкий: диверсанты устроили взрыв в мелитопольском локомотивном депо

Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Позже стало известно о том, что российская система ПВО сбила украинский беспилотник.

Украинская диверсионная группа организовала ряд взрывов на территории локомотивного депо в Мелитополе. Об этом написал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Мы продолжаем фиксировать преступления киевского режима против мирных граждан», — заявил Балицкий.

Подрыв произошел в 07:45 на территории гражданского объекта — мелитопольского локомотивного депо.

Он обратился к Следственному комитету России с просьбой проверить происшествие, чтобы принять соответствующее решение и последующее приобщение к материалам уголовного дела.

Прежде, председатель движения «Мы с Россией» и член Главного совета Администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе. Позже стало известно о том, что украинский беспилотник сбила российская система противоракетной обороны.

6 апреля экстренные службы Запорожья сообщили, что российские ПВО сбили шесть ракет HIMARS в Мелитополе. Разрушений и жертв нет.

Более того, 2 апреля ВСУ нанесли в Мелитополе ракетный удар. В администрации города отметили, что нанесение ударов было из реактивных залповых систем HIMARS и «Ольха» с помощью кассетных боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны РФ рассказали о захвате новых кварталов в Артемовске.

Тема:
Спецоперация
22 апр
Российские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ
22 апр
Экипаж российского танка обратил боевиков ВСУ в бегство
22 апр
Блеск серебряных крыльев: лучшее видео из зоны СВО за день
22 апр
ВСУ бросают много оружия и боеприпасов при бегстве из Артемовска
22 апр
Российская авиация уничтожила склад ВСУ с 600 снарядами в районе Сергеевки
22 апр
С 1 июня в России откроются региональные отделения фонда «Защитники Отечества»
22 апр
Провалились: ВСУ не удалось перейти в наступление на четырех направлениях
22 апр
Стало известно, где в зоне СВО служил сын Дмитрия Пескова
21 апр
Актер Антон Шагин прочел стихи будущим бойцам: «Не мог остаться в стороне»
21 апр
«Снаряд и вперед»: как экипажи САУ «Малка» разносят позиции ВСУ
+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
81.49
-0.13 89.35
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:48
Зеркальный ответ: Захарова рассказала, сколько немецких дипломатов выслали из РФ
18:34
В Финляндии боятся за судьбу Сайменского канала
18:19
«Вайб 90-х»: Яна Рудковская посоветовала Пригожину никогда не снимать парик
18:04
Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя
17:51
«Нечто ничтожное»: США хотят превратить Германию в американскую колонию
17:31
Теперь официально: Игорь Верник побывал со своей молодой возлюбленной в ЗАГСе

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
Яна Чурикова призналась в сложностях с организацией концерта «фабрикантов»
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео