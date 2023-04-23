Солдаты ВСУ заглянули в глаза смерти за мгновение до ликвидации
По опорному пункту украинской армии отработала российская артиллерия.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск уничтожили вражеский опорный пункт. Соответствующим видео поделилось Минобороны России.
Сперва с помощью БПЛА была проведена разведка местности. Оператору удалось засечь хорошо укрепленные позиции ВСУ в лесном массиве. Координаты были тут же переданы артиллеристам-десантникам. Однако сам дрон также был замечен солдатами противника. На кадрах видно, что один из солдат ВСУ показывает на камеру рукой.
Спустя несколько мгновений происходит залп из 120-мм самоходного орудия «Нона-С», который поражает опорные пункты и живую силу украинских боевиков. Точной информации по количеству раненых и уничтоженных националистов нет.
После выполнения поставленной боевой задачи экипажи сменили позиции для уничтожения следующих целей. В военном ведомстве отметили, что бойцы «действуют профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу».
Российские десантники пресекли попытки ВСУ перебросить резервы под Артемовском
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили украинский штаб в районе Константиновки в ДНР. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что эффективного поражения удалось добиться благодаря работе оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и ракетных войск РФ.
- 23 апр
- «Начинаем их развлекать»: как российские бойцы выманивают и теснят ВСУ в районе Спорного
- 23 апр
- На Западе косвенно признали чудовищные потери ВСУ в спецоперации
- 23 апр
- Почему готовящееся контрнаступление может стать главным провалом ВСУ?
- 23 апр
- Захарова высмеяла призыв Мельника увеличить помощь Украине в десять раз
- 23 апр
- «По-деловому, коротко»: зачем Путин приезжал в ЛНР и Херсонскую область
- 23 апр
- Актер Васильев побывал в пункте отбора контрактников и поддержал добровольцев
- 22 апр
- «Отец мной гордится»: сын Пескова о своей службе в зоне СВО
- 22 апр
- «Бросают оружие»: в рядах ВСУ в Часовом Яре и Константиновке начались бунты
- 22 апр
- Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя
- 22 апр
- Российские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ
Читайте также
81%
-0.13 89.35
-0.11
Нашли ошибку?