Российская авиация уничтожила две группы украинских диверсантов в зоне СВО

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Рита Миронова
Рита Миронова 30

Минобороны: авиация ВКС России уничтожила две украинские ДРГ в Харьковской области

Российская авиация уничтожила две группы украинских диверсантов в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Террористы пытались провести разведку на купянском направлении, но их обнаружили военнослужащие РФ.

Российская авиация ликвидировала две диверсионные группы из Украины в Харьковской области. В Минобороны РФ сообщили, что воздушно-космические силы страны уничтожили группировки диверсантов около деревень Молчаново и Крахмальное.

«Вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника в районе населенных пунктов Молчаново и Крахмальное», — рассказал офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

Кроме того, на купянском направлении российские войска уничтожили два взводных опорных пункта и три укрытия личного состава украинской армии. Также противники пытались совершить ротацию подразделений (замена личного состава — Прим. ред.) возле сел Синьковка и Тимковка, однако военные РФ сорвали эти попытки. Помимо прочего, уничтожена самоходная артиллерийская установка «Акация».

Ранее в этом месяце ликвидировали украинскую разведгруппу на южнодонецком направлении. Диверсанты были уничтожены огнем минометной батареи. Не впервые уничтожают диверсантов и в Харьковской области — в начале апреля российская армия на данном направлении ликвидировала две разведгруппы противника.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. Власти ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов Донбасса.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия России пресекла деятельность пяти украинских ДРГ на купянском направлении.

Тема:
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