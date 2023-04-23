В Минобороны сообщили об освобождении еще двух кварталов Артемовска

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36

Российские военные шаг за шагом выдавливают ВСУ из города.

В Минобороны сообщили об освобождении еще двух кварталов Артемовска

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Прудников

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Тема:
Спецоперация

Штурмовые отряды армии РФ освободили два квартала в западной части Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

«На донецком направлении штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части города Артемовск», — прокомментировал он.

Конашенков добавил, что на северной и южной окраинах города десантные войска ВС РФ оказывали поддержку российским подразделениям. Кроме того, российская авиация совершила шесть вылетов в районе города, а артиллерия выполнила 72 огневые задачи по позициям противника.

В военном ведомстве отметили, что за минувшие сутки на донецком направлении урон был нанесен живой силе и технике противника. Российская армия ликвидировала порядка 200 боевиков киевского режима под Донецком, а также уничтожила четыре боевые бронированные машины, одну машину пехоты и восемь автомобилей ВСУ. Также были выведены из стоя гаубица Д-20 и РСЗО «Град», стоящие на вооружении украинской стороны.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ бросают много оружия и боеприпасов при бегстве из Артемовска.

Тема:
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