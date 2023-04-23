В Минобороны сообщили об освобождении еще двух кварталов Артемовска
Российские военные шаг за шагом выдавливают ВСУ из города.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Прудников
Штурмовые отряды армии РФ освободили два квартала в западной части Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.
«На донецком направлении штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части города Артемовск», — прокомментировал он.
Конашенков добавил, что на северной и южной окраинах города десантные войска ВС РФ оказывали поддержку российским подразделениям. Кроме того, российская авиация совершила шесть вылетов в районе города, а артиллерия выполнила 72 огневые задачи по позициям противника.
В военном ведомстве отметили, что за минувшие сутки на донецком направлении урон был нанесен живой силе и технике противника. Российская армия ликвидировала порядка 200 боевиков киевского режима под Донецком, а также уничтожила четыре боевые бронированные машины, одну машину пехоты и восемь автомобилей ВСУ. Также были выведены из стоя гаубица Д-20 и РСЗО «Град», стоящие на вооружении украинской стороны.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ бросают много оружия и боеприпасов при бегстве из Артемовска.
- 23 апр
- Костюм-невидимка: у российских военных появится уникальное снаряжение
- 23 апр
- «Киевский режим понимает»: зачем с заводов Запорожья вывозят дорогую технику
- 23 апр
- Российская авиация уничтожила две группы украинских диверсантов в зоне СВО
- 23 апр
- Солдаты ВСУ заглянули в глаза смерти за мгновение до ликвидации
- 23 апр
- «Начинаем их развлекать»: как российские бойцы выманивают и теснят ВСУ в районе Спорного
- 23 апр
- На Западе косвенно признали чудовищные потери ВСУ в спецоперации
- 23 апр
- Почему готовящееся контрнаступление может стать главным провалом ВСУ?
- 23 апр
- Захарова высмеяла призыв Мельника увеличить помощь Украине в десять раз
- 23 апр
- «По-деловому, коротко»: зачем Путин приезжал в ЛНР и Херсонскую область
- 23 апр
- Актер Васильев побывал в пункте отбора контрактников и поддержал добровольцев
Читайте также
31%
-0.13 89.35
-0.11
Нашли ошибку?