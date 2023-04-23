Алек Болдуин снова взялся за оружие на съемочной площадке
Актер вернулся к съемкам, как только решением суда с него сняли все обвинения.
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/M10s; 5-tv.ru
Алек Болдуин вновь взялся за оружие. Папарацци застали звезду с ружьем в руках! Правда, на этот раз, оно оказалось направленно на самого актера.
Фото было сделано на съемочной площадке печально известного фильма «Ржавчина». Во время работы над которым Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. К работе над проектом обладатель Оскара вернулся, как только суд оправдал его по делу гибели Галины.
Чтобы уладить вопрос с семьей жертвы, кинокомпания даже согласилась сделать ее мужа продюсером ленты. А вот договориться с родителями Хатчинс-- не вышло. Они требовали взыскать с Болдуина компенсацию за моральный ущерб. Сам актер эти претензии назвал «попыткой нажиться на трагедии».
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