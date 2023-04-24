Сложное дело: уникальные кадры заправки танков ВС РФ под атакой БПЛА

Специальные подразделения, которые обсуживают российскую технику, действуют с соблюдением все правил маскировки.

Успешные действия нашей бронетехники зависят от ее своевременного обслуживания, в том числе от оперативной заправки топливом. Эту задачу выполняют специальные подразделения. Действуя скрытно, с соблюдением всех правил маскировки, они днем и ночью доставляют на передовую важнейший груз, рискуя при этом попасть под обстрелы противника.

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев побывал на одном из таких выездов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля прошлого года. Ранним утром президент России Владимир Путин отдал приказ о ее начале. Решение о проведении СВО было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе.