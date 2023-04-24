Украинские боевики выпустили 88 снарядов по Херсонской области за сутки

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 35

Также пособники киевского режима обстреляли Новую Каховку и Кардашинку.

Украинские боевики выпустили 88 снарядов по Херсонской области за сутки

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

За минувшие сутки ВСУ выпустили 88 снарядов по Херсонской области. Об этом 5-tv.ru сообщил собственный источник в экстренных службах.

Отмечается, что шесть снарядов из ствольной артиллерии было выпущено по Песчановке, одиннадцать — по Голой Пристани, столько же — по Алешкам, пять — по Подлесному, три — по Корсунке, пять — по Великой Кардашинке и восемь — по Кардашинке. Информация о жертвах среди гражданского населения и нанесенном ущербе уточняется.

Также ВСУ выпустили 39 снарядов по Новой Каховке и Кардашинке.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военкор «Известий» чуть не попал под удар ВСУ во время интервью с минометчиками.

Тема:
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