Российские военные пресекли попытку атаки ВСУ на базу флота в Севастополе

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Рита Миронова
Рита Миронова 71

Три вражеских объекта были уничтожены российской системой ПВО.

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российская артиллерия пресекла попытку ВСУ атаковать базу флота в Севастополе. Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим направил на пункт базирования Черноморского флота беспилотные катеры. Силами российских войск все три объекта были уничтожены.

«Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь нет», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По информации ведомства, инцидент произошел около 03:30 по московскому времени. Ночью о неудачной попытке киевского режима сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. По его словам, вражеские объекты были уничтожены еще на внешнем рейде, поэтому удалось избежать жертв.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Севастопольской бухте приостановил работу морской пассажирский транспорт.

Тема:
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