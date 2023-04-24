Генерал-дождь: ВСУ пожаловались на погоду, якобы срывающую контрнаступление
Контрнаступление ВСУ откладывается якобы из-за плохой погоды
Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru
Эксперты подшучивают, что в свои времена фашистам наступать мешал генерал-мороз.
ВСУ нашли новое оправдание для своих неудач. Якобы перейти в контрнаступление им мешают затяжные дожди. Во всяком случае именно на погоду ссылается Киев и его западные спонсоры. В Сеть выкладывают видео залитых водой окопов и непролазной грязи, в которой вязнут даже суперпроходимые внедорожники.
Ранее в Киеве заявляли, что начнут активные действия к 1 мая. Но министр обороны Эстонии заявил, что ждать придется «примерно месяц», когда дороги просохнут. Эксперты с иронией отмечают, что фашистам мешал наступать «генерал-мороз», ну а ВСУ — «генерал-дождь».
А российские военные на погоду не жалуются. А даже наоборот. Бездорожье, непролазные чащи помогают нашей военной технике остаться невидимой для противника. В этом убедился корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля прошлого года. Ранним утром президент России Владимир Путин отдал приказ о ее начале. Решение о проведении СВО было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе.
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