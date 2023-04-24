Киев лишился 40% боевых истребителей с начала спецоперации
The Economist: ВВС Украины потеряли 40% истребителей с начала СВО
Фото, видео: Reuters / LUKASZ GLOWALA; 5-tv.ru
Тем временем ВСУ рассчитывают на поставку самолетов со стороны США.
Украина разбирает на запчасти военные самолеты, переданные союзниками. Об этом сообщает журнал The Economist.
По данным издания, за последние недели Польша и Словакия поставили Киеву восемь старых истребителей Миг-29. И многие из них оказались не способны подняться в воздух.
Всего с момента начала специальной операции ВВС Украины потеряли 60 истребителей. Это 40% от прежнего парка боевых самолетов. Чтобы восполнить недостачу, ВСУ рассчитывают на поставки американских F-16. А пока их нет, довольствуются старой техникой из Восточной Европы.
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