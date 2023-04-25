Оборонная сфера США и ЕС столкнулась с кадровым голодом из-за аппетитов ВСУ
WSJ: оборонные компании США и ЕС столкнулись с проблемой найма из-за заказов ВСУ
Фото, видео: REUTERS / Benoit Tessier; 5-tv.ru
В итоге выполнение западных контрактов для киевского режима находится под угрозой.
На фоне возрастающих аппетитов ВСУ оборонная промышленность США и европейских стран столкнулась с кадровым голодом. Об этом пишет Wall Street Journal.
Производителям бронетехники и боеприпасов не хватает рабочих рук. Поиск на рынке труда новых сотрудников не решает проблему. Ведь работа в оборонной сфере требует специальных навыков и допуска к системе безопасности. Такие предприятия и в мирное время с трудом решают кадровые вопросы. В итоге выполнение западных контрактов для ВСУ находится под угрозой.
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