Оборонная сфера США и ЕС столкнулась с кадровым голодом из-за аппетитов ВСУ

В итоге выполнение западных контрактов для киевского режима находится под угрозой.

На фоне возрастающих аппетитов ВСУ оборонная промышленность США и европейских стран столкнулась с кадровым голодом. Об этом пишет Wall Street Journal.

Производителям бронетехники и боеприпасов не хватает рабочих рук. Поиск на рынке труда новых сотрудников не решает проблему. Ведь работа в оборонной сфере требует специальных навыков и допуска к системе безопасности. Такие предприятия и в мирное время с трудом решают кадровые вопросы. В итоге выполнение западных контрактов для ВСУ находится под угрозой.