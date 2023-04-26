Последний рывок: зачем ВФУ так сильно сопротивляются в Артемовске

О чем бы не мечтали украинские боевики, российская армия выдавливает их метр за метром, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) собираются идти до последнего и будут сопротивляться, пока есть силы. Об этом сообщил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, украинское командование считает, что армия России держит там очень большие силы и они могут освободиться после взятия города, а также будут использованы для отражения контрнаступления.

«По этой причине позиции в городе они (ВФУ — прим. ред) будут держать по максимуму, несмотря на потери и на то, что иностранные военные специалисты считают это решение нерациональным», — рассказал Леонков.

Он также добавил, что несмотря на их желания, украинские войска «метр за метром» выдавливают из Артемовска. По информации эксперта, там под контролем боевиков остался всего один район с многоэтажными домами и в скором времени российские бойцы выбьют ВСУ в поля, где им придется бежать по бездорожью в сторону Краматорска или Часова Яра.

«И не все из них туда доберутся», — заключил Леонков.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, когда власти ДНР и ЛНР обратились за помощью. Активизировавшийся киевский режим продолжал обстреливать мирные кварталы республик Донбасса, в связи с чем Россия решила оказать им военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские бойцы подавляют огневые точки ВСУ в Артемовске.