Последний рывок: зачем ВФУ так сильно сопротивляются в Артемовске

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Военный эксперт Леонков: ВФУ будут максимально долго держать свои позиции в Артемовсе

Последний рывок: зачем ВФУ так сильно сопротивляются в Артемовске

Фото: Reuters / VIOLETA SANTOS MOURA

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

О чем бы не мечтали украинские боевики, российская армия выдавливает их метр за метром, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) собираются идти до последнего и будут сопротивляться, пока есть силы. Об этом сообщил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, украинское командование считает, что армия России держит там очень большие силы и они могут освободиться после взятия города, а также будут использованы для отражения контрнаступления.

«По этой причине позиции в городе они (ВФУ — прим. ред) будут держать по максимуму, несмотря на потери и на то, что иностранные военные специалисты считают это решение нерациональным», — рассказал Леонков.

Он также добавил, что несмотря на их желания, украинские войска «метр за метром» выдавливают из Артемовска. По информации эксперта, там под контролем боевиков остался всего один район с многоэтажными домами и в скором времени российские бойцы выбьют ВСУ в поля, где им придется бежать по бездорожью в сторону Краматорска или Часова Яра.

«И не все из них туда доберутся», — заключил Леонков.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, когда власти ДНР и ЛНР обратились за помощью. Активизировавшийся киевский режим продолжал обстреливать мирные кварталы республик Донбасса, в связи с чем Россия решила оказать им военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские бойцы подавляют огневые точки ВСУ в Артемовске.

Тема:
Спецоперация
26 апр
Российская артиллерия под Кременной плотным огнем отодвигает ВСУ вглубь обороны
26 апр
Боевикам зенитки не нужны! Лучшее видео из зоны СВО за день
25 апр
«Наш припасенный козырь»: названы задачи новых танков «Армата» в зоне СВО
25 апр
Разнесли все: эксклюзивные кадры последствий обстрела ВСУ города Токмак
25 апр
Защитники Донбасса пресекли деятельность диверсантов в зоне спецоперации
25 апр
Российские войска помешали ВСУ перебросить резервы в Артемовск
25 апр
Что делают боевики ВСУ с разбитыми боевыми машинами в зоне СВО?
25 апр
Оборонная сфера США и ЕС столкнулась с кадровым голодом из-за аппетитов ВСУ
25 апр
Обучению не поддаются: как Запад готовит украинских военных к контрнаступлению
25 апр
Спорная стратегия: почему Вашингтон опасается неудач ВСУ?
+10° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.55
0.28 90.03
0.57
Скорость может погубить: китайский совет дня на среду, 26 апреля

Последние новости

10:00
Опасная схема: как уберечь ребенка от общения с педофилами с соцсетях
9:46
Последний рывок: зачем ВФУ так сильно сопротивляются в Артемовске
9:32
У Наталии Власовой перестали работать почки после остановки сердца
9:19
В Китае назвали попытку Запада запретить экспорт в Россию самоубийством
9:06
Додон заявил о несамостоятельности Кишинева и риске обострения в Приднестровье
8:57
Родные звезды «Реальных пацанов» Масалитина не верят, что виновных в его смерти накажут

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
Звезда «Реальных пацанов» Масалитин скончался на операционном столе
Знаменитые тоже плачут: сексолог назвал главные проблемы звездных клиентов
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео