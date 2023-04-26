Леонов подарил защитникам Донбасса свой грузовик: «Принесет добро и пользу»

Грузовик служил народному артисту РФ верой и правдой 40 лет. Теперь, надеется Леонов, он будет полезен российским военным.

Народный артист РФ, актер «Ленкома» Андрей Леонов и директор театра Марк Варшавер передали личный грузовик знаменитости в санитарно-медицинскую службу в зоне спецоперации. Машина была приобретена им после службы в армии 40 лет назад.

«Я поддержал идею Андрея подарить свой грузовик тем, кто в нем сейчас больше нуждается. Машина 1980-го года. Это был уже старенький автомобиль, который отремонтировали по моей просьбе. Надеюсь, что Андрей Леонов сядет за руль и сам поедет в Донбасс, чтобы лично передать ключи медчасти в Донецке. Этот грузовик там пригодится», — рассказал в интервью KP.RU Варшавер.

Перед передачей «ГАЗ-66» покрасили. Теперь грузовик на ходу, в рабочем состоянии, а также перед отправкой его забьют гуманитарной помощью: провизией, бинтами, жгутами и другими необходимыми вещами для российских солдат.

«Надеюсь, эта машина поможет всем, кто обеспечивает нашу победу. Она предназначена именно для санитарно-медицинских целей и, дай бог, принесет добро и пользу», — сказал Леонов.

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