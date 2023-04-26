Леонов подарил защитникам Донбасса свой грузовик: «Принесет добро и пользу»
Андрей Леонов подарил защитникам Донбасса свой грузовик
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
Грузовик служил народному артисту РФ верой и правдой 40 лет. Теперь, надеется Леонов, он будет полезен российским военным.
Народный артист РФ, актер «Ленкома» Андрей Леонов и директор театра Марк Варшавер передали личный грузовик знаменитости в санитарно-медицинскую службу в зоне спецоперации. Машина была приобретена им после службы в армии 40 лет назад.
«Я поддержал идею Андрея подарить свой грузовик тем, кто в нем сейчас больше нуждается. Машина 1980-го года. Это был уже старенький автомобиль, который отремонтировали по моей просьбе. Надеюсь, что Андрей Леонов сядет за руль и сам поедет в Донбасс, чтобы лично передать ключи медчасти в Донецке. Этот грузовик там пригодится», — рассказал в интервью KP.RU Варшавер.
Перед передачей «ГАЗ-66» покрасили. Теперь грузовик на ходу, в рабочем состоянии, а также перед отправкой его забьют гуманитарной помощью: провизией, бинтами, жгутами и другими необходимыми вещами для российских солдат.
«Надеюсь, эта машина поможет всем, кто обеспечивает нашу победу. Она предназначена именно для санитарно-медицинских целей и, дай бог, принесет добро и пользу», — сказал Леонов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что передал актер Антон Шагин российским бойцам в зону СВО.
- 27 апр
- Напоролись! Боевиков ВСУ отбросили к Северску после провала атаки под Кременной
- 27 апр
- «Сбылась мечта»: российские военные зажимают ВСУ в тиски под Спорным
- 26 апр
- В США предсказали судьбу Зеленского к завершению украинского конфликта
- 26 апр
- Еще неделя? Стало известно, когда ВСУ пойдут в контрнаступление
- 26 апр
- Минобороны: из украинского плена возвращены 40 российских солдат
- 26 апр
- Города-призраки: как Угледар и Артемовск превратились в руины от рук ВСУ
- 26 апр
- «Купцы-самодуры»: киевский режим возомнил себя творцом международного права
- 26 апр
- Защитники Донбасса отрезают боевикам ВСУ последние пути для подвоза резервов в Артемовск
- 26 апр
- В Киеве готовят мероприятия по дискредитации России
- 26 апр
- Российские танкисты уничтожили приблизившийся к позициям украинский танк
Читайте также
87%
0.08 90.14
0.11
Нашли ошибку?