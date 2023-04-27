Осталось полгода: Зеленскому отвели срок для «достижения успеха»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 41

The Scotsman: Запад отвел Зеленскому шесть месяцев для победы над Россией

Осталось полгода: Зеленскому отвели срок для «достижения успеха»

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Тема:
Спецоперация

В США очень беспокоятся за политические последствия конфликта. Сколько они дали Зеленскому времени?

У президента Украины Владимира Зеленского осталось совсем мало времени для того, чтобы достичь хоть каких-то успехов в военных действиях приемлемого для Запада результата. Об этом сообщил бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси в статье в газете The Scotsman.

По его словам, Зеленский прекрасно знает о том, что Америка и Европа уже устали от этого конфликта и обеспокоены экономическими последствиями.

«Если Украина не победит Россию в ближайшие шесть месяцев, Запад, вероятно, окажет давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот провел переговоры с Путиным», — говорит бывший дипломат.

Однако, по словам Уилласи-Уилси, добиться какого-либо результата будет, скорее всего, невозможно.

Также в статье упоминается, что самая заинтересованная сторона в завершении конфликта на Украине — президент США Джо Байден. Как указывает автор статьи, политик очень желает, чтобы война завершилась к концу 2023 года, потому что уже в 2024 году в Америке стартуют праймериз.

«Иначе это будет означать переговоры о мире», — заключил Уилласи-Уилси.

Эксперт добавил, что Украине вряд ли удастся переломить ход боевых действий и это вынудит Запад заставить Владимира Зеленского все же сесть за стол переговоров.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается. Президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу властей ДНР и ЛНР, которым была необходима помощь в противостоянии с киевским режимом. ВСУ регулярно обстреливали жилые кварталы самопровозглашенных республик, поэтому РФ объявила об оказании Донбассу военной поддержки.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в США предложили подход к России для прекращения конфликта на Украине.

Тема:
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