Тайник с боеприпасами и взрывчаткой найден в Запорожской области

В Запорожской области был найден тайник с боеприпасами и взрывчатым веществом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Бердянскому району.

Известно о том, что тайник находился рядом с селом Дмитровка в овраге.

«Полицейские обнаружили и изъяли более десяти единиц боеприпасов и около двух килограммов взрывчатого вещества», — говорится в сообщении.

Все найденное в тайнике уже передано специалистам для уничтожения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что там же, в Бердянске, нашли крупный тайник с боеприпасами натовского образца у одного из жителей, бывшего сотрудника погранслужбы Украины. Он устроил схрон прямо в своем гараже.