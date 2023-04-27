Тайник с боеприпасами и взрывчаткой найден в Запорожской области

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Специалисты уже взялись за уничтожение схрона. Что там было?

Тайник с боеприпасами и взрывчаткой найден в Запорожской области

Фото: Telegram / ГУ МВД по Запорожской области

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Тема:
Спецоперация

В Запорожской области был найден тайник с боеприпасами и взрывчатым веществом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Бердянскому району.

Известно о том, что тайник находился рядом с селом Дмитровка в овраге.

«Полицейские обнаружили и изъяли более десяти единиц боеприпасов и около двух килограммов взрывчатого вещества», — говорится в сообщении.

Все найденное в тайнике уже передано специалистам для уничтожения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что там же, в Бердянске, нашли крупный тайник с боеприпасами натовского образца у одного из жителей, бывшего сотрудника погранслужбы Украины. Он устроил схрон прямо в своем гараже.

Тайник с боеприпасами и взрывчаткой найден в Запорожской области

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Telegram / ГУ МВД по Запорожской области

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Telegram / ГУ МВД по Запорожской области

Тема:
Спецоперация
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