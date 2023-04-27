Гулять так гулять! На что Блиновская потратила сэкономленные на налогах деньги

Блогеру удалось оставить при себе более 918 миллионов рублей. На что она их пустила?

Часть сэкономленных на налогах миллионов Елена Блиновская потратила на празднование дня рождения в 2021 году. Блогер с размахом отметила свой 40-летний юбилей: на торжестве присутствовали Филипп Киркоров, Ксения Бородина, певица Нюша и даже блогер Лерчек вместе с мужем. А ведущими праздника стали звезды телевидения, которых именинница даже заставляла целоваться на сцене, аргументируя это огромными деньгами, которые им заплатила.

По словам самой Блиновской, она потратила на праздник 119 миллионов рублей, в которые не входит аренда всего отеля на Алтае, где проходило торжество. Аренда пятизвездочного отеля обошлась блогеру в шесть с половиной миллионов рублей.

В ночь с 26 на 27 апреля Елену Блиновскую задержали недалеко от Смоленска. Блогер намеревалась пересечь границу Белоруссии на машине. При себе у нее был авиабилет в другую страну.

Блогершу-миллионицу подозревают в неуплате налогов в размере 918 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какой роскоши живет проходящая по уголовному делу Блиновская.