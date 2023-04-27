Гулять так гулять! На что Блиновская потратила сэкономленные на налогах деньги

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Рита Миронова
Рита Миронова 1 884

Блогер Блиновская потратила на свой 40-летний юбилей 119 млн рублей

Гулять так гулять! На что Блиновская потратила сэкономленные на налогах деньги

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Блогеру удалось оставить при себе более 918 миллионов рублей. На что она их пустила?

Часть сэкономленных на налогах миллионов Елена Блиновская потратила на празднование дня рождения в 2021 году. Блогер с размахом отметила свой 40-летний юбилей: на торжестве присутствовали Филипп Киркоров, Ксения Бородина, певица Нюша и даже блогер Лерчек вместе с мужем. А ведущими праздника стали звезды телевидения, которых именинница даже заставляла целоваться на сцене, аргументируя это огромными деньгами, которые им заплатила.

По словам самой Блиновской, она потратила на праздник 119 миллионов рублей, в которые не входит аренда всего отеля на Алтае, где проходило торжество. Аренда пятизвездочного отеля обошлась блогеру в шесть с половиной миллионов рублей.

В ночь с 26 на 27 апреля Елену Блиновскую задержали недалеко от Смоленска. Блогер намеревалась пересечь границу Белоруссии на машине. При себе у нее был авиабилет в другую страну.

Блогершу-миллионицу подозревают в неуплате налогов в размере 918 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какой роскоши живет проходящая по уголовному делу Блиновская.

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