Видео дня: Елена Блиновская сменила люксовый Maybach на автозак
Королеву марафонов обвинили в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Перед задержанием она пыталась сбежать из страны.
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Блогер Елена Блиновская сменила люксовый Maybach на автозак. После допроса в Следственном комитете королеву онлайн-марафонов увезли в изолятор временного содержания.
Ей предъявлены обвинения в неуплате налогов на почти миллиард рублей, а также в отмывании денег. Сегодня должны определить и меру пресечения — подписку о невыезде, домашний арест или содержание в СИЗО.
Внимание на лицо: реакция Блиновской на предъявление обвинения попала на видео
Последнее выглядит наиболее вероятным, так как накануне Блиновская пыталась сбежать из страны. Ее остановили в Смоленской области, недалеко от белорусской границы.
«Блиновская Елена Олеговна, вы задерживаетесь по статье 91-92 УК РФ по подозрению в преступных финансовых операциях с денежными средствами, приобретенными для придания правомерности использования этих средств. А также за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах», — зачитала следователь.
Елена Блиновская зарабатывала на проведении онлайн-марафонов и бизнес-тренингов, на которых учила всех желающих, как стать успешными и богатыми. А чтобы меньше отчислять государству, дробила основной бизнес на более мелкие — с упрощенной системой налогообложения. Если вина будет доказана, ей грозит тюремный срок до десяти лет.
- 28 апр
- Прикрыла лицо, боялась камер, спряталась: Блиновская пришла в суд в капюшоне
- 28 апр
- Следователи начали искать тех, кто предупредил Елену Блиновскую о задержании
- 28 апр
- Блиновская раскаялась и признала вину
- 28 апр
- Даже тапочки от Hermes: История взлета и падения блогера Блиновской
- 27 апр
- Внимание на лицо: реакция Блиновской на предъявление обвинения попала на видео
- 27 апр
- Муж Блиновской отказался давать комментарии прессе после допроса
- 27 апр
- Будто в ЦУМе: как выглядит гардеробная задержанной Блиновской
- 27 апр
- Помогавшего Блиновской уехать в Белоруссию водителя Maybach доставили в СК — видео
- 27 апр
- Блиновскую доставили на допрос в Следственный комитет — видео
- 27 апр
- Инфоцыганство — приговор: почему марафоны Блиновской обернулись большой проблемой
Читайте также
82%
-0.07 90.20
0.06
Нашли ошибку?