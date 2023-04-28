«Возвращается бумерангом»: Шойгу высказался о поставляемом Киеву оружии

Глава Минобороны РФ считает, что снабжение Украины боеприпасами лишь затягивает конфликт.

На стабильность в Европе и мире сильно влияет то вооружение, которое передается Украине. Оно попадает прямо руки террористов и на «черный рынок», заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС.

Он добавил, что это продолжает развитие конфликта на Украине, а затем все «возвращается бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире».

Сергей Шойгу отмечает, что России просто не оставили выбора кроме как устранить угрозы со стороны Киева военным путем. Министр отметил, что специальная военная операция будет закончена несмотря ни на что.

Специальная военная операция по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. Власти ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой о помощи в связи с участившимися обстрелами со стороны киевского режима. Президент РФ принял решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Шойгу раскрыл число уничтоженной на Украине военной техники Запада.