Дарью Трепову внесли в перечень террористов и экстремистов
Девушка обвиняется по статье о подготовке теракта в Петербурге. В результате трагедии погиб блогер Владлен Татарский.
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Дарья Трепова, обвиняемая во взрыве в петербургском кафе, в котором погиб военкор Владлен Тарский, внесена в перечень террористов и экстремистов Росинформмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Вместе ней этот список пополнил ее пособник Юрий Денисов, который передал ей взрывное устройство.
Взрыв в кафе Петербурга прогремел 2 апреля во время творческого вечера Владлена Татарского. Гостья вечера Дарья Трепова вручила журналисту статуэтку, в которой оказалось взрывное устройство. Сам корреспондент погиб на месте, еще свыше 40 человек пострадали. Было установлено, что мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.
Сейчас Трепова находится под арестом по обвинению в теракте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мосгорсуд подтвердил арест Дарьи Треповой.
- 24 апр
- Мосгорсуд подтвердил арест Дарьи Треповой
- 24 апр
- Обвиняемая в убийстве Владлена Татарского заявила, что сожалеет о содеянном
- 19 апр
- Взрывной подарок: российские политологи получили подозрительные статуэтки
- 17 апр
- Запутывала следы: Трепова после теракта нарезала круги по Петербургу и сменила три машины
- 14 апр
- В СПЧ сообщили о тяжелом состоянии пребывающей в СИЗО Дарьи Треповой
- 13 апр
- «Неестественный, весь в наколках»: что известно о сообщнике устроившей теракт Треповой
- 13 апр
- Трепова могла действовать не одна: кто готовил смерть Татарского в кафе Петербурга
- 13 апр
- Суд отправил под домашний арест мужчину, прятавшего в своей квартире Дарью Трепову
- 13 апр
- ФСБ установила соучастника убийства Владлена Татарского
- 12 апр
- Защита Треповой обжаловала ее арест по делу о теракте в кафе Петербурга
77%
-0.07 90.20
0.06
Нашли ошибку?