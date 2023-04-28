Дарью Трепову внесли в перечень террористов и экстремистов

Дарья Трепова, обвиняемая во взрыве в петербургском кафе, в котором погиб военкор Владлен Тарский, внесена в перечень террористов и экстремистов Росинформмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вместе ней этот список пополнил ее пособник Юрий Денисов, который передал ей взрывное устройство.

Взрыв в кафе Петербурга прогремел 2 апреля во время творческого вечера Владлена Татарского. Гостья вечера Дарья Трепова вручила журналисту статуэтку, в которой оказалось взрывное устройство. Сам корреспондент погиб на месте, еще свыше 40 человек пострадали. Было установлено, что мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.

Сейчас Трепова находится под арестом по обвинению в теракте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мосгорсуд подтвердил арест Дарьи Треповой.