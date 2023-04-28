В Минобороны Украины заявили о готовности к контрнаступлению

Вооруженные силы Украины готовы к контрнаступлению в глобальном смысле — об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников.

«Скажем так, если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, далее вопрос за Генштабом», — заявил он во время пресс-конференции.

Руководитель ведомства добавил, что к контрнаступлению частично подготовлена и доставлена военная техника, однако курсы управления ей освоили еще не все боевики.

О возможном скором контрнаступлении в зарубежных СМИ заговорили еще несколько месяцев назад. Власти Украины тоже об этом не раз открыто и публично заявляли, в том числе во время международных поездок за рубеж. В России такую открытость оценивали как доказательство того, что Запад напрямую участвует в российско-украинском конфликте.

По данным газеты The New York Times, ссылающейся на попавшие в сеть секретные документы, ВСУ рассчитывали приступить к операции в июне на южном направлении. Предполагалось подготовить 12 боевых бригад численностью в четыре тысячи человек.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ атаковали пассажирский автобус в центре Донецка, есть погибшие.