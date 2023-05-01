На Украине подтвердили повреждение предприятия в Павлограде

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 678

Накануне украинские СМИ оповестили о взрыве на фоне объявленной воздушной тревоги.

На Украине подтвердили повреждение предприятия в Павлограде

Фото: www.globallookpress.com / twitter.com/Yurko_sViy

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении промышленного объекта в Павлограде на территории Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Павлограде повреждено промышленное предприятие», — подтвердил он в публикации.

По словам Лысака, в результате инцидента на объекте произошел пожар. Он добавил, что спасатели уже ликвидировали возгорание.

Днем ранее, 29 апреля, в украинских СМИ появились сообщения о взрыве в Днепропетровской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. В Запорожской области рассказали, что Вооруженными силами РФ был нанесен удар по критическим и дорожным объектам инфраструктуры в Павлограде. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал, что российская армия атаковала железнодорожный узел и склад с боеприпасами и горючими материалами ВСУ, которые украинская сторона собиралась задействовать во время планируемого контрнаступления.

ВС РФ начали наносить удары про объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября 2022 года. Российский президент отметил, что действия армии РФ стали ответом на атаки киевского режима, в частности, инцидент на Крымском мосту.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы показали склады с советским оружием под Соледаром.

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