В Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром в Донецкой народной республике. Об этом официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал во время брифинга.

«В районе населенного пункта Угледар ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ», — прокомментировал он.

Конашенков добавил, что российская армия за минувшие сутки нанесла противнику поражение в 109 районах в зоне СВО. По его словам ВС РФ атаковали 87 артиллерийских подразделений боевиков киевского режима с помощью российских ВКС, оперативно-тактической и армейской авиации, а также действий артиллерийских подразделений российской армии.

Всего на донецком направлении было уничтожено около 330 украинских нацистов, уточнили в МО РФ. Урон был нанесен также технике противника. Российские солдаты ликвидировали один танк, четыре бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30, стоящие на вооружение ВСУ.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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