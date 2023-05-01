ВС РФ поразили украинский командно-наблюдательный пункт под Угледаром

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 176

Потери противника на донецком направлении за минувшие сутки составили до 330 боевиков.

ВС РФ поразили украинский командно-наблюдательный пункт под Угледаром

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

В Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром в Донецкой народной республике. Об этом официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал во время брифинга.

«В районе населенного пункта Угледар ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ», — прокомментировал он.

Конашенков добавил, что российская армия за минувшие сутки нанесла противнику поражение в 109 районах в зоне СВО. По его словам ВС РФ атаковали 87 артиллерийских подразделений боевиков киевского режима с помощью российских ВКС, оперативно-тактической и армейской авиации, а также действий артиллерийских подразделений российской армии.

Всего на донецком направлении было уничтожено около 330 украинских нацистов, уточнили в МО РФ. Урон был нанесен также технике противника. Российские солдаты ликвидировали один танк, четыре бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30, стоящие на вооружение ВСУ.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, защитники Донбасса пресекли деятельность восьми ДРГ в зоне СВО.

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