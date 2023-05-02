Наповал: расчет ПТРК «Штурм-С» остановил танковый прорыв ВСУ

Этот комплекс может стрелять на расстоянии от пяти до шести тысяч метров в зависимости от типа установленных ракет.

Расчет самоходного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» остановил прорыв Вооруженных сил Украины (ВСУ), поразив два танка. Об этом сообщил командир взвода с позывным «Старый».

«Была отражена атака танков в количестве двух единиц. Танки мы поразили. Танки больше уже в бой вступить не смогли… Мы поразили цели с первого выстрела», — рассказал российский боец.

Он отметил, что расчеты этих самоходных комплексов способны стрелять на расстоянии от пяти до шести тысяч метров в зависимости от того, какие установлены ракеты. Российские бойцы активно применяют «Штурм-С» в зоне СВО для уничтожения танков и другой техники противника, долговременных огневых точек и инженерных сооружений украинских боевиков. Этот комплекс также способен поражать живую силу в укрытиях и полевых укреплениях, а также вертолеты и беспилотники.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

На сегодняшний день ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области являются частью России. Регионы вошли в состав страны по итогам состоявшихся в сентябре прошлого года референдумов. Так, в ЛНР за такое решение высказались 98,42% жителей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

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