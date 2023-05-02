Пригожин отреагировал на опровержение данных о гибели Танцюры: «Работаем дальше»
Пригожин после опровержения ВСУ информации о гибели Танцюры пообещал работать дальше
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
В руководстве ВСУ назвали информацию о смерти командующего теробороной фейком и заявили, что у них «все живы и здоровы».
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на опровержение украинской стороной данных о гибели командующего силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Танцюры.
«Спикер ВСУ Денис Зелинский опроверг гибель Танцюры. Что же, будем работать дальше», — заявил Пригожин.
До этого украинские СМИ со ссылкой на Зелинского сообщили, что распространившиеся в сети утверждения о гибели генерал-майора Танцюры — фейк. Спикер ВСУ заявил, «все живы и здоровы», не уточнив при этом личностей.
О возможной гибели командующего теробороной ВСУ ранее сообщил Пригожин. По его словам, Танцюра мог находиться в бронированной машине украинской армии, уничтоженной артиллерийским расчетом добровольческих подразделений.
Ранее 5-tv.ru сообщал о ликвидации в боях под Артемовском бывшего морского пехотинца армии США Купера Эндрюса, воевавшего в рядах украинских боевиков.
- 2 мая
- Расчеты «Гиацинтов» уничтожили опорные пункты ВСУ: видео с передовой
- 2 мая
- Уникальные дроны российских военных распознают боевиков «Азова»* по шевронам
- 2 мая
- «Это было бы харакири»: в Тбилиси оценили возможность введения санкций против РФ
- 2 мая
- Командование ВСУ заявило о новых решениях по обороне Аремовска
- 2 мая
- На Украине опровергли гибель генерал-майора теробороны Танцюры
- 2 мая
- Российские военные показали заминированную шахту с хранилищем оружия ВСУ
- 2 мая
- В ДНР предположительно ликвидирован командующий теробороны Украины
- 2 мая
- Минобороны: ВС России сбили два украинских МиГ-29 и один Су-2 за сутки
- 2 мая
- Минобороны: ВС РФ пресекли деятельность двух ДРГ в Харьковской области
- 2 мая
- «С потолка»: в Кремле прокомментировали данные США о потерях ВС РФ в зоне спецоперации
Читайте также
53%
-0.55 87.66
-0.71
Нашли ошибку?