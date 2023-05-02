Пригожин отреагировал на опровержение данных о гибели Танцюры: «Работаем дальше»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 284

Пригожин после опровержения ВСУ информации о гибели Танцюры пообещал работать дальше

Пригожин отреагировал на опровержение данных о гибели Танцюры: «Работаем дальше»

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Тема:
Спецоперация

В руководстве ВСУ назвали информацию о смерти командующего теробороной фейком и заявили, что у них «все живы и здоровы».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на опровержение украинской стороной данных о гибели командующего силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Танцюры.

«Спикер ВСУ Денис Зелинский опроверг гибель Танцюры. Что же, будем работать дальше», — заявил Пригожин.

До этого украинские СМИ со ссылкой на Зелинского сообщили, что распространившиеся в сети утверждения о гибели генерал-майора Танцюры — фейк. Спикер ВСУ заявил, «все живы и здоровы», не уточнив при этом личностей.

О возможной гибели командующего теробороной ВСУ ранее сообщил Пригожин. По его словам, Танцюра мог находиться в бронированной машине украинской армии, уничтоженной артиллерийским расчетом добровольческих подразделений.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ликвидации в боях под Артемовском бывшего морского пехотинца армии США Купера Эндрюса, воевавшего в рядах украинских боевиков.

Тема:
Спецоперация
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