Наемник приехал на Украину около полугода назад и остался воевать по истечении контракта.

Бывший американский морской пехотинец Купер Эндрюс, воевавший в рядах украинских боевиков, ликвидирован в боях под Артемовском. О гибели наемника сообщил CNN со ссылкой на родственников.

Уточняется, что Эндрюс погиб, скорее всего, 19 апреля. При этом известно, что его контракт истек еще в марте. Всего же 26-летний наемник пробыл в зоне спецоперации около полугода: его мать сообщила, что он отправился из Огайо на Украину в ноябре прошлого года.

В Госдепе подтвердили гибель гражданина США на территории Незалежной, не озвучивая его имени. Там отметили, что предоставляют семье погибшего наемника необходимую консульскую помощь.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов регионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили пункт дислокации грузинских наемников в Константиновке ДНР.