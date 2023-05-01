Бывший американский морпех ликвидирован под Артемовском
CNN: под Артемовском погиб бывший морпех США, воевавший на стороне ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / US Navy
Наемник приехал на Украину около полугода назад и остался воевать по истечении контракта.
Бывший американский морской пехотинец Купер Эндрюс, воевавший в рядах украинских боевиков, ликвидирован в боях под Артемовском. О гибели наемника сообщил CNN со ссылкой на родственников.
Уточняется, что Эндрюс погиб, скорее всего, 19 апреля. При этом известно, что его контракт истек еще в марте. Всего же 26-летний наемник пробыл в зоне спецоперации около полугода: его мать сообщила, что он отправился из Огайо на Украину в ноябре прошлого года.
В Госдепе подтвердили гибель гражданина США на территории Незалежной, не озвучивая его имени. Там отметили, что предоставляют семье погибшего наемника необходимую консульскую помощь.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов регионов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили пункт дислокации грузинских наемников в Константиновке ДНР.
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